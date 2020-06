Alimentos y ejercicios para sacarle el cuerpo al Covid, según experto zuliano

junio 13, 2020 - 3:54 pm

La llegada del covid -19 cambio placeres, costumbres, festejos y, por supuesto, la cotidianidad del ser humano, durante el confinamiento y la falta de trabajo. Los ciudadanos han tenido que sacrificar ahorros porque, seguramente, el virus también afecto sus bolsillos.

En medio de todo este desastre economico y pandémico, existen alternativas en cuanto a la debida alimentación para evitar contraer más rápido el coronavirus.

Braulio Arias, nutricionista y politólogo, asegura que “es importante mantener un sistema inmunológico activo, como normalmente decimos, mantener las defensas altas”, y para ello recomienda el consumo de, aproximadamente 2 o 3 litros de agua diariamente o al menos incorporar cualquier liquido como jugos.

Además, tomar sol es indispensable, al menos una vez por semana. Por naturaleza, la exposición al sol genera Vitamina D al cuerpo, pero cuidado, Arias acota que el mejor momento para nutrirse con los rayos del sol es de 7:30 am a 9:30 am máximo. Si en ese momento no te dio tiempo, tienes otra oportunidad desde las 4:30 pm hasta las 6:30 pm. Caminar, ejercitarse y poner en marcha el cuerpo son actividades que no pueden faltar para activar el organismo.

En cuanto a los alimentos, una dieta rica en energía, calorías y hierro, como:

• Vegetales: incluir vegetales verdes a un plan alimenticio para prevenir el covid-19 y otras enfermedades, es de suma importancia para el organismo. El nutricionista recomienda la espinaca, acelga, apio y perejil.

• Frutas: semeruco, naranja, guayaba. También toma en cuenta frutas como la fresa, mora y el limón, estos tres últimos alimentos son más costosos, sin embargo, todos contienen vitamina C, componente importante para subir las defensas.

• Alimentos energéticos ricos en hierro: pescado (sardina, mojito de chucho y otros asequibles para el ciudadano), aguacate, frutos secos.

• Alimentos proteicos calóricos: granos como las caraotas, frijoles y lentejas. Alimento rendidor y de fácil preparación.

Además, las grasas insaturadas también deben incluirse para un plan nutricional efectivo, alimentos que contengan omega 3 y omega 6, con beneficios antinflamatorios como el pescado, nueces y semillas tales como: el pistacho, linaza, maíz, avena, alimentos que nos ayudara a aumentar la ingesta calórica de manera moderada y saludable.

Recomendaciones básicas como lavarse las manos, usar mascarilla, mantener distancia y cumplir la cuarentena ayuda a combatir el Coronavirus, la buena alimentación, un plan nutricional adecuado y realizar acciones básicas como tomar agua, sol y ejercitarse permite que el sistema inmunológico se mantenga activo y alerta ante el Covid-19.

Fabiana Casanova/Pasante

Noticia al Día