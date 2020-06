Algunas estaciones de servicio de Maracaibo están a la espera del Sistema Biopago

junio 1, 2020 - 1:30 pm

Este lunes 1 de junio, el equipo de NAD recorrió algunas estaciones de servicio para ver su funcionamiento con el nuevo sistema y la bomba La Paraíso, ubicado en la avenida 5 de Julio es una de las tantas que están a la espera de la instalación del Sistema Biopago ya que será una de las que cobrará el combustible a precios internacionales.

Los usuarios manifestaron que la bomba Paraíso comenzó a surtir a las 8:00 am y que el proceso fue rápido, pero a las 11:30 pm les informaron que se les había acabado el combustible.

El encargado de la Bomba Paraíso dijo que solo le proporcionaron 14 mil litros de gasolina con la cual pudo surtir solo a 360 vehículos y destacó que está a la espera del nuevo Sistema Biopago.

Otras tuvieron retrasos para comenzar a surtir como fue el caso de las bombas Los Quintero, Cosmopolita, El Dervi, El Turf, La Estrella, Haticos, Las Banderas, pero poco a poco están cumpliendo con lo establecido.

Los usuarios en las colas manifestaron que la bomba comenzó a surtir como es debido y que el proceso estaba rápido, pero de repente dijeron que se acabó el combustible.

«Creo que nos están mareando porque se acabó la gasolina tan rápido si apenas comenzaron a surtir a las 8:00 am» dijo Rony Azuaje quien se encontraba en la cola desde las 7:00 am.

Edgar Zambrano dijo que tenía como una hora haciendo su colita y la sorpresa fue cuando el guardia se acercó y le dijo que ya no había gasolina. » Si así van a comenzar la cosa no va a mejorar, apenas estamos llegando y que ya se acabó, no puedo creerlo de verdad».

Miguel Astoriro «Creo que tienen que ordenar mejor la cosa porque o es muy poco combustible o no se están organizando porque no alcanzó para quienes tenemos aquí una hora esperando para susrtir», expresó.

