Alejandro Marqués, el primer venezolano nominado al Golden Boy

El delantero de la Juventus, Alejandro Marqués, es el primer venezolano en la historia que es nominado al premio Golden Boy, otorgado el diario italiano Tuttosport, encargado de difundir la lista de 100 candidatos de este año a principios de semana.

El Golden Boy es un prestigioso premio creado en el 2003 por el medio especializado en deporte y se otorga al mejor jugador menor de 21 años que hace vida en Europa.

Entre los ganadores del trofeo se encuentran nombres destacados del fútbol mundial como Rafael van deer Vart, Wayne Rooney, Lionel Messi, Cesc Fábregas, Isco, Paul Pogba, Mario Gotze, Kylian Mbappé y el último año, Joao Félix.

En la contienda por el galardón aparecen nombres como Erling Haaland, Jadon Sancho, Alphonso Davies y Camavinga.

El criollo, que perteneció a la cantera del FC Barcelona, llegó a la Juventus el pasado mercado invernal debido a «una propuesta muy seria y un gran proyecto deportivo».

El venezolano siempre se ha mostrado dispuesto a jugar con la Vinotinto, pero las diferencias con el extécnico Rafael Dudamel, quien renunció a su cargo en enero, lo alejaron del combinado nacional.

Recientemente, en una entrevista con el portal F5 Fútbol, Marqués aseguró que las ganas de vestir el tricolor siguen presentes, pero que las exigencias de la FVF y el cuerpo técnico no se adaptaban a lo que él buscaba en ese momento.

«Es absurdo y egoísta que te presionen para que decidas ir a una caimanera en Paraguay para tan solo jugar amistosos, y que con ellos te pierdas la oportunidad de debutar como profesional con solo 17 años», explicó el ganador de la UEFA Youth League con el Barcelona, haciendo referencia a los módulos realizados en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR).

Marqués no es el único jugador formado en La Masía que aparece en la lista del rotativo deportivo. Ansu Fati, Juan Miranda, Abel Ruiz, Eric García, Sergio Gómez y Take Cubo también figuran entre las 100 jóvenes estrellas que optan al galardón. Además, aparecen los tres brasileños del Real Madrid: Rodrygo Goes, Reiner y Vinicius Jr.

Para votar por Alejandro Marqués en el Golden Boy, pueden hacer clic aquí.

