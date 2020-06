Ahora en Tik Tok, a LuisFer le vuelven a sonar la corneta

junio 15, 2020 - 6:13 pm

El periodista Luis Fernando Herrera ha coleccionado incontables anécdotas durante su trayectoria profesional. En las redes sociales se han hecho virales los videos donde una corneta altisonante o algún bromista, de los que abundan en Maracaibo, le interrumpen un reporte en cámara o el cierre de una noticia. Son «cosas de periodistas», señala.

Tiene tantos seguidores, que decidió incorporar a Tik Tok uno de esos momentos, entre bromas y noticias.

«Me da risa cuando dicen que me parezco al del vídeo original», dice Luis Fernando sobre los despistes de la gente que no se da cuenta que está ante el de verdad, verdad.

«Me tocó hacer un #TikTok de mi blooper, porque sigue viral. He visto cientos de vídeos con el lip sync de este y créanme que me he gozado una bola con cada uno. Solo que les faltó el detalle principal y es la «reseteada». Me ando activando por #TikTok así que pueden pasar por allá también».

Bueno, ahí está un #TikTok de mi blooper. Gracias a quienes lo han hecho por hacer viral esas #CosasDePeriodistas que nos pasan. PD: No suenen la corneta. Dejen trabajar bien a uno 🥺🤣 pic.twitter.com/FleGqFbdkP — Luis Fernando Herrera (@luisferheroch) June 11, 2020

F. Reyes

Noticia al Día