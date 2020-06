Actor zuliano Emmanuel Cano celebra así el Día del Padre junto a su consentido Dylan Isaac

junio 21, 2020 - 12:27 pm

El actor y modelo zuliano Emmnanuel Cano quien trabajo varios años en RCTV ahora está residenciado en Dallas, Estados Unidos y cuenta a NAD en exclusiva como Disfruta su nuevo rol como papá y nos adelanta en primicia sus nuevos proyectos .

Este guapo actor en su haber ya tiene 6 novelas y más de 30 obras de teatro con total éxito , en las que destacan , dramáticos como Mi ex me tiene ganas , Los secretos de Lucia y Las Herederas.

¿Cómo describes tu vida en la actualidad?

«En un recomenzar, un nuevo inicio en otros horizontes».

¿En qué cambio tu vida ahora en el rol de papá ?

«En un giro de 360 grados, es que uno deja de pensar en si mismo para pensar en ese ser maravilloso llamado hijo y allí es donde comprendemos de dónde viene el amor de nuestro padres».

¿Cuándo te enteraste que serías papá que sentiste ?

«Muchos sentimientos mezclados, para quienes no saben mi papá abandonó a mi madre desde que ella estaba embarazada , pero su amor fue suficiente para lograr llegar donde estoy hoy en día, es por eso que de inmediato pensé en darle el amor que jamás mi padre me dio, eso que me hizo tanta falta pero que después comprendí que el amor de mi mamá era suficiente» .

¿Te afectó el abandono de tu papá ?

«Por supuesto que sí, era muy triste ver a mis compañeros de clase con sus papás , o ver una celebración del Día del Padre en mi colegio y no poder asistir porque no tenía uno o recibir un consejo que solo un papá podría darte y miles de cosas más, pero no le guardo rencor, aprendí a perdonar y dejarle todo a Dios».

¿Cómo es tu vida junto a tu hijo ?

«Mi hijo hace que mi vida sea magnifica, pues el es mi combustible, mis ganas de seguir adelante. Aunque confieso el tiempo que paso con él son solamente los fines de semana debido a mis compromisos, pero siempre me repito que no importa la cantidad de tiempo si no la calidad. Cuando estamos juntos siempre trato de hacerle su día divertido y entretenerlo aunque es un poco gruñón, pero verlo sonreír me alegra la vida» .

¿Qué haz aprendido ?

«Infinidades de cosas, al principio pensaba que cuando lloraba solo tenía hambre y todo lo quería resolver dándole un biberón ( expresó entre rísas ), pero cada vez nos vamos conociendo más según su expresión, ya comprendo que quiere decirme, sé cuándo un juguete o algo le gusta, sé cuándo quiere dormir o cuando está fastidiado y ni decir cuando tiene hambre».

¿Qué es lo más difícil de ser papá ?

«Lo más difícil de ser padre es que siempre te parece que podrías hacerlo mejor, dedicarle más tiempo, que quieres ser ejemplo para él. Cada día te exiges más para ser mejor papá» .

¿Cómo fue la selección del nombre de tu bebé ?

«Surgió de una charla familiar, nos gustó mucho ese nombre buscamos su significado » Dylan Isaac » y significa La sonrisa de Dios y para quien me conoce de cerca soy muy creyente en Dios, pues le debo todo».

¿Cómo celebrarás el Día del Padre ?

«Con mi mejor Bendición con mi hijo , aún no elijo el lugar pero será muy divertido».

¿En lo profesional qué proyectos traes?

«Estoy por estrenar la comedia teatral «Con mi gorda no te metas » y realizar otra temporada de «Felices Infieles «, escritas por Enrique Salas, esto será para finales del mes próximo. Solo espero que sea un éxito como lo fue mi reciente monólogo «Emigrar es una Lotería»

Escuchamos que vuelves a la televisión qué hay de cierto?

«Sí, de hecho ya se hizo público, pero como todo lleva su proceso , estamos solo en espera de esos requisitos aquí en mi nuevo hogar, me refiero a los documentos que estoy gestionando para continuar trabajando como es debido» .

¿Desearías que tu hijo en un futuro sea artista igual que tú?

«Deseo que él elija su profesión en la cual el se sienta felizmente realizado».

E. García

Noticia al Día