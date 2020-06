Abandonado al nacer se convirtió en políglota y benefactor de United For Childrens Educatio: Johannes Ausserdorfer

junio 9, 2020 - 10:15 am

Johannes Ausserdorfer, una vida dedicada al servicio de los más necesitados

Johannes Ausserdorfer es el precursor y presidente de la Fundación UFCE, un italiano de 28 años que lleva a cabo ayudas benéficas a diversas poblaciones alrededor del mundo y actualmente en exclusiva a Venezuela y Colombia.

Pero, ¿sabes quién es Ausserdorfer?, este joven de corazón noble no es más que el protagonista de una historia inspiradora la cual hoy queremos contarte.

Johannes nació un 4 de junio del año 1.992 en Bolzano–Trentino, Alto Adige – Italia, pero la felicidad y tranquilidad del pequeño niño de cabello rubio y ojos de cautivante color duró muy poco, su madre biológica decidió abandonarlo por razones reservadas y dejarlo a la deriva.

Luego de aquel difícil episodio, pasó cinco semanas en incubadora y un orfanato terminó convirtiéndose en el hogar de Johannes durante varios meses, sin pensar que la mañana del 31/07 su vida tomaría un rumbo distinto.

A ese lugar cargado de sueños y muchas veces carente de posibilidades, llegó una pareja de esposos italianos provenientes deStefansdorf – Santo Stefano, quienes vieron en los hermosos ojos de aquel niño, a ese ser especial que sus corazones siempre habían anhelado. Finalmente, Johannes se había convertido en un Ausserdorfer, pero lo más importante, tenía un hogar y unos maravillosos padres.

Este pequeño pasó los primeros años de su vida adaptándose a una familia que, sin llevar su sangre, lo llenó de amor y atención, haciendo de él un niño inteligente y caritativo, pero la felicidad duró poco, a la edad de ocho años le tocó experimentar la trágica muerte de quien no sólo había sido su padre, sino también su amigo, su mentor y su gran compañero, el señor Johann.

Sin pensarlo, otra dura experiencia había llegado a la vida de aquel niño abandonado en el año 92, ahora le tocaba ser el hombre de un hogar que ya no estaba completo, de una casa donde ya las sonrisas no eran igual. Pero como todo guerrero, este niño se comportó a la altura, convirtiéndose años posteriores en un joven políglota y estudiante de leyes. Sus idiomas dominados son italiano, alemán, francés, portugués, inglés y español, para los cuales trabajó como docente, entre otras labores que lo ayudaron a costear sus nobles aventuras.

Aquel niño que encontraron desamparado dos décadas atrás se había convertido en el orgullo y satisfacción de su madre Gertraud, quien rehízo su vida y le dio dos grandes privilegios, llevarla de nuevo al altar y la compañía de una hermosa niña que le dio el título de “hermano”.

Al parecer todo estaba en orden, pero el corazón de Johannes le indicaba que algo faltaba, que su camino no era el de las leyes y que la abogacía y la política estaban lejos de sus sueños.Este joven había descubierto su misión en este mundoy empacó en una maleta 22 años de su vida para dedicarse a conocer poblaciones vulnerables a quien poder ayudar.

El objetivo estaba claro, tenía que darle una mano amiga a los niños necesitados, así como un día lo hicieron con él.

Pero este proceso no fue fácil, Ausserdorfer dejó atrás una familia, limitándose a estar solo por el mundo y a experimentar muy de cerca la muerte en dos ocasiones, la primera cuando estuvo a segundos de ser mordido por un escorpión altamente peligroso y la segunda y más angustiante, el momento cuando estuvo a punto de perder su pierna por haber contraído la bacteria llamada Estreptococo.

Ya recuperado y con su visión más clara luego de sentir la presencia de Dios en su vida, Johnny decidió visitar américa latina sin ni siquiera imaginar que un país tricolor y con ocho estrellas llamado “Venezuela”, cambiaría su vida para siempre.

Este extranjero llegó a la frontera de Colombia con Venezuela llamada Maicao con el objetivo de visitar Maracaibo, en ese momento fue sobornado por personas que le indicaron que la frontera estaba cerrada pero que, si pagaba una cierta cantidad en moneda extranjera, podría pasar sin problemas por un camino autorizado.

Aquel camino autorizado resultaron ser las llamadas “trochas ilegales”, desconocidas totalmente por este joven quien injustamente terminó en prisiónhasta que le otorgaron la libertad bajo medidas cautelares y la deportación de Venezuela.

Johannes Ausserdorfer había pasado de ser un turista que llevaba ayuda humanitaria a ser una persona sin dinero y sin la capacidad de poder alimentarse, pero su desdicha duró poco, un humilde maracaibero lo invitó a su pequeño hogar, lugar donde le dio hospedaje y alimentación mientras solventaba su situación.

Esta noble acción fue el motivo y la razón de la fundación de UFCE, ya que en su mente y corazón nunca se borró la imagen del humilde hombre que le dio tanto, aun teniendo muy poco. Su organización nació para seguir ayudando, pero ahora de manera más concreta y más amplia, ya que actualmente cuenta con voluntarios como Isis, Ludzmila, Rossana, Reina, Lua, Indira y muchos más. Pero también con grandes aliados, los amigos de las fundaciones 1HerfurVenezuela, Shippingangels, Venezuela Children, Umavemorg, Una Comida Por Una Sonrisa, Lactamigas, Círculo Solidario, Gente Por La Gente, Decidí Ayudar, Vensueño, Batas De Esperanza, Acción Solidaria Cúa, Ayuda Puerto Cabello yOneMilkFor Venezuela.

Esta historia nos demuestra el verdadero significado de la perseverancia, la nobleza, la humildad y el amor. Estas líneas nos dejan en claro que somos lo que queremos y que nuestra situación actual no define nuestro futuro. Hoy el mundo cuenta con la presencia de este increíble hombre, quien a pesar de haberlo perdido todo, decidió dar a los demás lo que puede llegar a ser.

“Ten la fuerza de Sansón, la sabiduría de Salomón, la paciencia de Job, la fe de Abraham, el coraje de David y el amor de Jesús” … “Deja que tu sonrisa cambie el mundo, pero no dejes que el mundo cambie tu sonrisa”. Johannes Ausserdorfer.

Para más información:

www.organizationufce.org

@[email protected]

Redacción: Licenciada Isabella Calderón (Periodista Independiente)