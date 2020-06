A J Balvin no le perdonan haberse metido con Shakira: Lluvia de Memes en defensa de la Diosa

junio 25, 2020 - 12:07 pm

J Balvin definitivamente no está en su mejor semana y es que a quien se le ocurre meterse con la «Diosa» latinoamericana, Shakira, ni siquiera a un paisano de ella se le perdona esto.

Eso quedó demostrado, luego que se hiciera viral una entrevista de Billboard en la que participaron Black Eyed Peas, J Balvin y Maluma y en medio del calor de la entrevista le preguntarán al intérprete de «I Got It From My Mama», Will.iam., sobre las colaboraciones de otros artistas en sus sencillos y con quien fue más flexible, este dijo Shakira, la respuesta fue suficiente para hacer reír a los otros participantes, pero en especial a «José», mejor conocido como J Balvin en el mundo artístico, que de manera burlona y despectiva se refiriera a Shakira.

Maluma entre los presentes no le gustó el tono utilizado y de inmediato en forma seria le dijo que no era broma, pero Balvin seguía haciendo gala de su burla hacia la barranquillera, ganadora de innumerables premios y reconocida internacionalmente, no solo por su música, sino por la labor social que desempeña en su país a través de la Fundación Pies Descalzos, colaboradora de UNICEF, entre otros, que le han valido un gran reconocimiento.

Desde que se dio a conocer la entrevista y la forma con la que Balvin se refirió a Shakira, se desató una ola de memes en contra de él y en defensa de la colombiana, que no lo deben haber dejado dormir, y que como una gran jurado pedían cancelar al artista en sus redes sociales, por tal atrevimiento con la etiqueta #JBalvinIsOverParty.

Acá te compartimos los mejores memes en contra de Balvin.

La burla de J Balvin al trabajo de Shakira es lo que pasa todos los días en todos los trabajos: un bato creyendo que su trabajo es muy superior al de una mujer, cuando ella hace el doble de cosas que él y tres veces mejor –y en tacones, con medias y corset. — Pamela 🟣🟢 (@yosoypameladv) June 25, 2020

Diganle a ese J Balvin que tan solo esta imagen de Shakira se caga en toda su carrera #JBalvinIsOverParty pic.twitter.com/D6xH05ASZy — facundo ⚔️💓 (@facutrolaso) June 25, 2020

Rihanna y Shakira viendo como el J Balvin se va a la ruina con todo y su libro de colorear😂😂😂 pic.twitter.com/ob2spKR5sP — Dark Cube (@DarkCube12) June 25, 2020

#JBalvinIsOverParty

Incluso si no eres fan de Shakira, defiendes a Shakira 😂❤️

We love you ❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/HeP2dRpWtt — Mack (@itsme_mack) June 25, 2020

Todos los latinoamericanos yendo a defender a la reina Shakira de JBalvin.pic.twitter.com/vJEzPwlZ6q — Luna (@HellishhGirl) June 25, 2020

Quien es J Balvin y por qué no está lavando el baño de Shakira?#JBalvinIsOverParty pic.twitter.com/FkOo5fxqYo — Leo Sancheeez (@leobardos265) June 25, 2020

JBalvin al ver que está siendo cancelado / Shakira siendo una diosa y viendo que todos la defienden #JBalvinIsOverParty pic.twitter.com/G2EW2BxSUf — 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮 ☆ (@conssuu_r) June 25, 2020

Shakira googleando quién es JBalvin. pic.twitter.com/qKaE3lOmRx — Mediocre Housewife • 💕🌈 (@nathsparkles) June 25, 2020

Yo defendiendo a Shakira de las burlas del tal José. #JBalvinIsOverParty pic.twitter.com/d0L85aKesg — Andrea Sanz Ripoll (@andy_serratos) June 25, 2020

Shakira es la más grande representante de los “Latinos” en el mundo.#JBalvinIsOverParty pic.twitter.com/bCLuZdc1wK — Enrike Enrikiyo (@luisenrikerr) June 25, 2020

