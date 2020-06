A echar cuerpo y ponerse bellas con los ejercicios de la maratonista, Isabel Cristina Estrada (ideos)

junio 2, 2020 - 12:35 pm

No necesitamos muchos implementos para hacer rutinas exigentes.

El número de repeticiones lo ponen ustedes, puede ir desde 8 hasta 20. Hay ejercicios más exigentes que otros, así que es importante que los prueben y puedan aumentar las repeticiones de acuerdo con sus capacidades! Yo hice 3 series de 10 a 20 repeticiones! Recuerden calentar antes de comenzar cualquier tipo de ejercicio y estirar al final!

Encontré que darle salud física a mi cuerpo y salud mental, es vital en esta cuarentena. Entrenar me produce una sensación de bienestar única, entre tanta incertidumbre! Se los recomiendo. Soy tímida para bailar (ver minuto 1:49 del vídeo) en redes sociales, pero lo hice 🙊 porque es una muestra de la felicidad que me produce entrenar. Esta rutina la comparto con ustedes, no para que la hagan, bueno si quieren hacerla maravilloso (recuerden consultar con un especialista en la salud) pero realmente quiero compartir es la sensación que siento al entrenar!