A Daniela Alvarado le dieron hasta con el tobo por decir que no era racista porque sus «nanas» eran negras

La actriz venezolana, Daniela Alvarado, encendió las redes este miércoles, luego que en su cuenta de Instagram publicara un mensaje en contra del racismo, apropósito de los hechos acontecidos en Estados Unidos, tras la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano.

Danielita en su historia, que fue ilustrada con una pantalla negra, como lo han hecho en los últimos días los artistas e influencer, así como los usuarios de las diferentes redes, quiso expresar su rechazo hacia el racismo y las muertes que hay detrás de esta ideología y discriminación racial, para ello, hizo mención a que sus «nanas» o cuidadoras de la niñez fueron todas de raza negra, inclusive una guajira y lo mucho que aprendió de ellas.

Pero esta anécdota de su vida, subió la temperatura en las redes, que de inmediato reaccionaron y cuestionaron que utilizara de ejemplo contra el racismo a las domésticas de su casa, como algo natural e igualitario, así como la posición de la actriz al comentar situaciones de otros países, pero no de lo que ocurre en Venezuela.

«Mi mamá siempre estuvo allí, pero mientras ella trabajaba fui bendecida con mujeres increíbles, y todas fueron negras o morenas. Primero llegó mi negra hermosa (Juana) que hasta el sol de hoy nos acompaña, luego llegó una guajira de cabellos negrisimos y piel morena a velar mi sueño (Regina), @marthacaliche también de piel morena me enseñó de disciplina y hasta inglés, y para rematar también estuvieron Flor y @anadgonzalez11 ( hermanas guajiras) que se encargaron durante años de ayudar a mi mamá. Nunca entenderé cómo el color de la piel de alguien puede hacer sentir amenazado a otro. Nada me hacía más feliz que Juana me meciera, que Regina me peinara, que Martha me regañara, escuchar los cuentos maravillosos de Flor sobre La Guajira y que Ana se terminará convirtiendo en mi mano derecha y amiga.

Que triste ver como la gente muere por el color de su piel, por política, o por su condición sexual o religiosa en todas partes del mundo. A veces quiero tener esperanza en la humanidad, pero cuando veo acciones como éstas, entiendo porque Dios muchas veces está molesto con nosotros, no es que él quiera hijos perfectos, no. Sólo nos pide que sigamos su palabra y no lo estamos haciendo…», publicó Daniela en su cuenta social.

«FINAL FELIZ: que linda historia de Daniela Alvarado, al final la Cachifa (Negra Guajira) llega a hacerse amiga de su Ama «Niña Daniela»… DE NOVELA!»; «Según Daniela Alvarado si tienes un empleado negro no eres racista. Nawebona menos mal no estamos en 1812 si no los estuviera azotando con un látigo en sus cultivos de algodón»; «»Todas mis nanas han sido negras» verga osea esa mujer esta consciente de lo horrible que fue su mensaje hubiera simplemente comentado «Yo no soy racista porque mi papi es negro» ya listo evitas Daniela Alvarado ser TT por boca abierta», fueron algunos de los comentarios de los usuarios en Twitter al leer el mensaje de Alvarado,

En estas imágenes pueden ver como Daniela Alvarado ve las cosas ..ella no se considera racista, porque nunca tuvo una “asistente del hogar” catira, todas eran morenas y negritas !! 😂😂😂😂 válgame Diossss pic.twitter.com/RhP0dzrdtg — Gabriela (@Gabyolile) June 4, 2020

Nunziatina Maugeri Suensverg

Noticia al Día