A 10 meses de la muerte de Eduardo Semprún, un capítulo perdido de «Dark»

Imaginemos que en algún lugar de Maracaibo existe La cueva de la serie alemana «Dark». Logramos pasar por el agujero negro y llegamos a dimensiones distintas, a tiempos pasados y, sobretodo, al futuro. Así entonces, es 5 de abril de 1991. Alguien toca, desesperadamente, la puerta de mi casa a media madrugada. Me levanto dando tras pies. Abro. «Vestite y nos vamos, por el camino te cuento», es Eduardo Semprún, joven, enérgico, gordo como siempre. Vía a la morgue me relata con los ojos llenos de asombro «salimos en una lechuza, hicimos el periódico con los locos del taller, se cayó un bus expreso del puente, es una tragedia gigantesca, si vieras las fotos que tengo en la cámara». Toca el lente como acariciando una joya. Me deja en la morgue. Una camioneta Ford F-100 de la policía se devuelve para entrar de retroceso. Miro el vagón y está repleto de cadáveres. La imagen de una mujer joven con una mancha de sangre en un pantalón blanco. «Estaba embarazada», me dice un estudiante de medicina.

Días antes – cinco – estamos en el Aeropuerto La Chinita preguntando por el vuelo con destino a Santa Bárbara del que no se tenía noticias. Debo anunciar a los dolientes que cunden la terminal aérea que el avión se estrelló en el Páramos de Los Torres». Nadie les decía la verdad y yo se las dije y por poco me linchan. El túnel de «Dak» me lleva al 11 de agosto de 2019. Eduado se va. En la cama de un hospital, lejos de esta tierra donde hicimos una amistad y trabajamos como reporteros, muere. El pasado me resulta menos doloroso. Vuelvo al 5 de abril de 1991. Estoy en la redacción de Panorama.José Semprún decide mandar a Javier Muñoz y a Américo Torres al Páramo de Los Torres. Un giro del tiempo.

4 de marzo de 1918, en Fort Riley (Kansas, notificada por primera vez el la peste. Ese mismo año este virus sufrió una mutación o grupo de mutaciones que lo transformó en un agente infeccioso letal. La gente lleva tapabocas. Los tatarabuelos de Eduardo cruzan la calle y se saludan con los míos. Las piraguas llegan al Malecón.»

Es 21 deoctubre de 1951: «en el barrio popular de La Boca, en la ciudad argentina de Buenos Aires, se derrumba la cúpula de la iglesia San Juan Evangelista durante la misa del domingo mientras se festejaba el Día de la Madre, con la asistencia de 400 fieles. El accidente dejó un saldo de 9 muertos y unos 20 heridos.»

Cruzo la calle, ahora es 2020, gente con tapabocas, la cuarentena, «en 60 días te vas, Eduardo», «¿para dónde?, ¨pues te mueres, no sé a dónde vas», «iré al futuro, allá te espero».

Año 2157, unos niños juegan en el parque, se llaman Eduardo y Josué y un tren veloz se descarrila y cae de un puente. «Hace 5 días cayó un avión en el páramo», dice la radio.

11 de junio de 2020 en 60 días se muere Eduardo Semprún pero estamos en un capítulo perdido de la serie «Dark» viajando al pasado. Salimos con el Panorama del 6 de abril de 1991 a beber donde Cambuleto.

Josué Carrillo