Williams estaría dispuesto a vender su escudería de Fórmula 1 tras perder a su principal patrocinador

mayo 29, 2020 - 10:58 am

Entre resultados deportivos decepcionantes y la crisis ligada a la epidemia del COVID-19, el grupo automovilístico británico Williams anunció este viernes que se plantea vender su escudería de Fórmula 1, que perdió a su principal patrocinador.

El consejo de administración de Williams Grand-Prix Holding (WGPH) «pasa revista a todas las opciones estratégicas a disposición de la sociedad, incluida la cesión de una participación mayoritaria en WGPH o una cesión total de la sociedad», explica WIlliams en su comunicado.

Las otras opciones planteadas son la entrada de un accionista minoritario o un levantamiento de fondos, precisa todavía el grupo.

Williams indica por otra parte que está en «conversaciones preliminares» con «un pequeño número de interlocutores».

La escudería de Fórmula 1 anunció también la ruptura con efecto inmediato de su relación con su principal socio ROKiT y su principal patrocinador ROK Drinks.

Williams can confirm it has terminated its sponsorship arrangements with ROKiT effective immediately. pic.twitter.com/f2vgYDyRi7

— WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) May 29, 2020