Venezolanos denuncian irregularidades por parte de Migración Colombia

Un grupo de más de 100 venezolanos que se trasladaban desde Bogotá a Cúcuta fueron detenidos por una alcabala de la policía en Santa Rosa Viterbo, cuyos funcionarios les dijeron que no tenían permiso para circular en los autobuses en los que se trasladan para llegar a la ciudad fronteriza y de allí, a Venezuela.

Los uniformados, según denuncias recibidas en TalCual, les dijeron a los migrantes venezolanos que Migración Colombia no estaba dando permiso de circular a los ciudadanos venezolanos sino solo a colombianos. Las personas dijeron que habían contratado de forma particular unos tres autobuses de pasajeros para llegar a su destino. Sin embargo, las autoridades del punto de control les instaron que si querían continuar el viaje, debían hacerlo a pie.

«Nosotros cuadramos con los choferes para venirnos así. Pero la Policía dice que de aquí en adelante se van a pie porque no pueden viajar en autobús. Y la página de Migración Colombia dice que existen pasajes y que tienen un monto preestablecido. Pero el pasaje lo cobran caro. No es gratis y no es para todo el mundo. Eso es mentira», acusaron.

Indicaron que se las «están poniendo fáciles» a los funcionarios policiales argumentando que los dejen seguir porque no están produciendo dentro de ese territorio, que están desempleados y los corren de los alquileres. «Hay más de 10 niños pequeños y personas de la tercera edad».

De igual forma, dijeron que un concejal se apareció en la zona y se ofreció a hablar con el alcalde de la localidad con el fin de dar una respuesta rápida a los migrantes «porque no quieren el bululú aquí».

Reiteraron que se les había dicho que debían inscribirse en la página de Migración Colombia para inscribirse y realizar los traslados correspondientes. Incluso, que tenían números disponibles para comunicarse «pero cuando llamamos no hay respuesta».

Más de 1,8 millones de venezolano están radicados en Colombia. Sin embargo, un porcentaje pequeño de esos migrantes hoy se ven en la necesidad de volver a Venezuela y pasar la cuarentena, decretada por ambos países para evitar la proliferación de la covid-19, en casa. Las razones son varias: familiares, laborales, económicas y/o migratorias.

Colombia, uno de los países que más registra migración venezolana, luego del cierre de sus fronteras el pasado 14 de marzo y en vista de las caravanas de venezolanos que caminaban por las carretas paisas, puso en marcha el Plan Retorno Voluntario: una medida excepcional para que los venezolanos que desean volver a su país puedan hacerlo mediante un proceso es coordinado con las alcaldías neogranadinas.

