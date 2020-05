¡Unidad con Propósito! (por Juan Pablo Guanipa V.)

mayo 12, 2020 - 12:21 pm

Venezuela es un gran país y de esto vamos a salir. Nuestra ciudadanía vive momentos de incertidumbre, de desconcierto, de tensión, de dudas. La situación económica, política, social de nuestra nación puede calificarse, sin dudas, como una tragedia. En medio de ella, estamos llamados a hacer más y mejores esfuerzos por lograr nuestra liberación.

La unidad sigue siendo una herramienta fundamental. Unidad con observaciones que permitan corregir errores y relanzar el rumbo. Pero algo debemos tener claro. Ningún error cometido, ninguno, exime al dictador Nicolás Maduro de la responsabilidad de ser el culpable de esa tragedia que hoy sufrimos los habitantes de este país y quienes, habiendo nacido o vivido aquí, tuvieron que irse a otros países a buscar oportunidades. A Maduro no le importa si su acción provoca, directa o indirectamente, la muerte de ciudadanos. Solo le importa el poder, como un fin. Por eso debemos hacer todos los esfuerzos para impulsar la unidad de todos los que pensamos de la misma manera, que somos la mayoría de los venezolanos. Partidos Políticos –grandes, medianos y pequeños–, gremios, sindicatos, colegios profesionales, academias, universidades, iglesias, empresarios, sociedad civil. El cemento para ensamblar esa unidad es la crítica constructiva, la transparencia y la claridad de rumbo.

Tenemos que concentrarnos en nuestro objetivo, nuestro foco: sacar a Maduro para salvar a Venezuela. Maduro es la piedra de tranca para que volvamos a ser un país. Es la actual manifestación de cómo un dictador –lleno de cinismo, de impunidad, de perversión– puede cargarse a un país, puede tragarse un elefante sin eructar. En el camino a ese objetivo trazado, hemos tenido aciertos y errores, logros y fracasos. Pero no podemos perder la esperanza. No podemos bajar la guardia. No existe forma de que nos resignemos a vivir así. No existe forma de que admitamos que Maduro y sus cómplices se queden usurpándonos el presente y el futuro. Tenemos que lograr vencerlo. Estoy seguro de que lo venceremos.

Nos corresponde, entonces, reunirnos más, revisarnos más, tomar más y mejores decisiones, con serenidad, pero con firmeza. Venezuela no aguanta seguir así. Vamos a intensificar la presión en medio de las limitaciones por el Covid-19. Las protestas se han incrementado con la pandemia, porque los problemas aumentaron.

En nuestra lucha existencial, hemos tenido el acompañamiento de América, Europa y sus países, todos amigos de nuestra patria, pero también conscientes de que el riesgo que la dictadura venezolana representa para el mundo entero es inminente. A los países del mundo entero les decimos: Los venezolanos no se están muriendo de Coronavirus. Los venezolanos se están muriendo de hambre. Aquí a quien denuncia o protesta, lo meten preso o lo matan. Por eso queremos una sola cosa. La libertad de Venezuela. Todos unidos podemos evitar que se siga derramando sangre inocente.

Gracias a esos países por seguir con nosotros hasta lograr un Gobierno de Emergencia Nacional que pueda iniciar un proceso de democratización y reinstitucionalización del país. Ese gobierno necesario, debe tomar medidas a corto, mediano y largo plazo. En lo político, elecciones presidenciales y parlamentarias con un nuevo y confiable CNE. En lo económico, las medidas de emergencia para que volvamos a tener una economía en nuestro país, centrada en la producción que impulse el empleo y la estabilidad de nuestras familias. En lo social, medidas urgentes de solidaridad que permitan paliar la situación que se vive en nuestros hogares. Es hora de relanzar a nuestra nación hacia el progreso, la calidad de vida y las oportunidades. Para eso, insisto, debemos lograr el objetivo político planteado, centrarnos en eso, ser insistentes y tozudos hasta alcanzarlo. Que Venezuela se libre del delincuente de Maduro y que con él se vayan todas éstas prácticas de autoritarismo, ineficiencia y corrupción, que al final constituyen un irrespeto y una humillación a la persona humana.

¡Adelante! ¡No hay espacio para la desesperanza! ¡Sigamos luchando hasta lograr la libertad!

Juan Pablo Guanipa V.

[email protected]

@JuanPGuanipa