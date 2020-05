Una gata se robó la atención en un hospital de Turquía al llevar a su cría enferma para ser atendida

View this post on Instagram

Esta gata callejera fue hasta un centro médico en Turquía con su cría enferma para que la atendieran. Según indicaron medios locales, la inesperada acción del animal sorprendió a los sanitarios, quienes no duraron en socorrer al gatito mientras su madre lo seguía a todas partes. A la gata adulta le dieron leche y algo de comer mientras el pequeño pasaba por la consulta. Al parecer, ambos están bien, pero de todas formas los redirigieron a una veterinaria para que recibiesen atención especializada. Las imágenes fueron compartidas por una usuaria de Twitter, Merve Özcan, quien relató que estaba en la sala de espera cuando la felina apareció con su «bebé». Fotos: Merve Özcan