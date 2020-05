Trump, sobre China: "Podríamos cortar toda la relación"

mayo 14, 2020 - 10:51 am

El presidente de EE.UU., Donald Trump, hizo uno de sus comentarios más fuertes respecto a China a raíz de la gestión de la pandemia de coronavirus por parte de Pekín.

«Hay muchas cosas que podemos hacer», señaló el mandatario en una entrevista con FOX Business. «Podríamos cortar toda la relación», agregó.

La Administración Trump ha estado analizando vías para posiblemente castigar o buscar una compensación financiera de China por lo que considera retención de información sobre el SRAS-CoV-2 y su negativa de cooperar.

En la entrevista, el presidente planteó el impacto de poner fin a las relaciones bilaterales. «Ahora, si lo hicieras, ¿qué pasaría?», preguntó Trump. «Ahorrarías 500.000 millones de dólares si cortaras toda la relación».

Trump contra China

Las acusaciones del líder estadounidense contra Pekín se han repetido constantemente a lo largo de la crisis sanitaria. Hace unas semanas, Trump afirmó que estaba convencido de que el patógeno fue creado en un laboratorio de Wuhan.

Más adelante, se pronunció de nuevo sobre el tema y declaró que «dentro de un tiempo» su país publicará un informe que detallará el origen del virus. Asimismo, el mandatario comentó que no cree que China liberara el coronavirus intencionalmente. «Hicieron algo terrible. No creo que lo hicieran a propósito, pero ocurrió, tal vez debido a la incompetencia. Es posible que [el virus] se liberara y no supieran cómo decirlo», sugirió.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

RT