Trump responde a Maduro: «Si quisiera entrar a Venezuela, no lo ocultaría, entro»

«si quisiera entrar a Venezuela, no lo ocultaría, entro» El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció con respecto a la presunta incursión militar en Venezuela, y a la participación de su país en la Operación Gedeón, afirmando que sí quisiera entrar a Venezuela no sería de ese modo.

El portal TVV Noticias a través de su cuenta en Twitter destaca las declaraciones del primer mandatario de los Estados Unidos. «Si llegáramos a hacer algo en Venezuela no sería de ese modo, sería ligeramente diferente. Lo llamarían invasión…No enviaría un pequeño grupo, no, no. Se llamaría un ejército».

De la misma manera advirtió: «si quisiera entrar a Venezuela, no lo ocultaría, entro».

Este miércoles, 6 de mayo, Mike Pompeo, jefe de la diplomacia estadounidense negó la vinculación de si país en un fallido golpe de estado en contra de Nicolás Maduro.

«Si hubiéramos estado involucrados, habría sido diferente», afirmó.

