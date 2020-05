Tras la tragedia del virus, Italia reanuda su liga de fútbol el 20 de junio

mayo 28, 2020 - 7:56 pm

La Serie A de Italia, que congrega al portugués Cristiano Ronaldo y estrellas argentinas como Lautaro Martínez, Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala, regresará a la actividad el próximo 20 de junio, confirmó este jueves el ministro de Deportes de ese país, Vincenzo Spadafora.

«El Comité Técnico y Científico dio su acuerdo al protocolo y la Federación me aseguró que tenía un plan B y un plan C. En vista de esas consideraciones, el campeonato puede reanudarse el 20 de junio», declaró Spadafora al término de una reunión con los dirigentes del Calcio.

Italia es la última gran liga europea de fútbol en anunciar sus planes. También este jueves se conoció que la Premier League inglesa se reanudará, en su caso desde el 17 de junio, siempre que se cumplan con los protocolos sanitarios fijados.

Alemania fue la pionera entre las principales ligas del Viejo Continente en reanudarse, desde el pasado 16 de mayo.

El pasado fin de semana, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que la Liga de su país estará autorizada a regresar en la semana que comienza el 8 de junio. Se especula con las fechas del 12 o 13 de junio para el primer partido de esta nueva etapa.

La única entre las grandes ligas europeas en haber decretado su suspensión definitiva es Francia, en el mes de abril. París Saint Germain fue designado ya como el campeón de la campaña 2019-2020.

En la Serie A hay una gran emoción en la lucha por el título. En el momento de la interrupción el 9 de marzo, Juventus era líder pero con apenas un punto de ventaja sobre el segundo, Lazio, cuando quedaban 12 jornadas para el final.

