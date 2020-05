Tras es éxito de The Last Dance, mira las mejores jugadas de Michael Jordan (+Video)

mayo 21, 2020 - 5:29 pm

Michael Jordan, el mejor jugador de básquet de la historia. Por su juego, magia y talento, llegó a todos los rincones del mundo.

He fallado más de 9000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. 26 veces han confiado en mi para tomar el tiro que ganaba el juego y lo he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida y eso es por lo que tengo éxito», esta frase célebre pertenece a Michael Jordan, basquetbolista símbolo de Chicago Bulls y considerado por especialistas y aficionados, el mejor jugador de basquet de la historia.

La explosión de Michael Jordan en la NBA llegó en la década del 80 y brilló durante todo la década del 90. Momento exacto de la proliferación de las nuevas tecnologías de la comunicación e información. Por esta razón, Jordan, llegó a todos los rincones del mundo. Michael Jordan era sinónimo de básquet en todos lados.

Por lo tanto, te presentamos las 15 mejores jugadas del hombre que supo volar en las canchas de la NBA para disfrutar durante la cuarentena.

«Jordan, no tiene camisetas. Jordan, es un emblema del deporte mundial»

Agencias / Noticia al Día