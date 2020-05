Transporte público de Maracaibo está paralizado en un 98%: choferes piden gasolina para trabajar

mayo 20, 2020 - 4:31 pm

El líder del transporte público de Maracaibo aseguró que hay choferes que han tenido que comprar gasolina colombiana para poder llevar comida a sus casas

Erasmo Alián presidente de la Central Única de Transporte de Pasajeros del estado Zulia precisó que el sector del transporte público de Maracaibo ha acatado el llamando de cuarentena, por lo que el 98% de los transportistas no están saliendo a trabajar desde el pasado 16 de marzo cuando se decretó la restricción nacional por el coronavirus.

“Una sencilla razón, los choferes no han podido salir porque tienen combustible, no han podido surtir más nunca de gasolina las unidades permanecen en sus casas y en los talleres guardados, esperando a ver que el Gobierno tome otra decisión en la que ellos puedan salir a trabajar. Hemos sido uno de los sectores más afectados, porque nuestros conductores viven del día a día, pasando hambre, necesidad, no tienen cómo comprar alimentos y medicinas de verdad que la situación es desesperante. Los gobiernos de turno, nacional, regional y municipal no nos han asignado siquiera una bolsa de comida para poder subsistir, de verdad que es lamentable la situación que están viviendo los conductores”, dijo Alián.

Gasolina colombiana en dólares para el 2%

Precisó que hay algunas unidades que han salido a trabajar recientemente porque funcionan con gas, y se activaron unas rutas como la Circunvalación 2, La Limpia, Marina Norte, Core 3- Bella Vista, que están cobrando a 10 mil bolívares el pasaje. Así como en San Francisco que también hay unas rutas a gas. Agregó que recientemente elevaron una propuesta para que las unidades a gasoil, ya que de este si hay disponibilidad en el país, puedan ponerse a trabajar, pero siguen esperando respuesta.

“Los que están cobrando entre 50 y 100 mil bolívares sí es verdad, algunos conductores desesperados han comprado gasolina colombiana a 40 dólares, el punto como le llaman, y salen a trabajar, lógicamente cobran exceso de pasaje para recuperar la inversión que hacen con respecto al combustible, de verdad que es desesperante la situación que estamos viviendo”, apostrofó Alián.

Alián pidió a los tres niveles de Gobierno a que se reúnan a los líderes de transporte público de Maracaibo para buscar una solución, pues alega que debido a la actividad comercial de algunos días, pueden poner a disposición algunas unidades con el fin de apoyar a los usuarios en sus diligencias habituales en la cuarentena como la compra de alimentos y medicinas.

