Simonovis rechaza señalamientos en su contra: «Mis acciones hablan por sí solas»

mayo 12, 2020 - 9:06 pm

El comisionado de Seguridad de la Asamblea Nacional, Iván Simonovis, señaló que sus acciones hablan por sí solas y que en su trayectoria profesional se ganó el respeto de aquellos con quienes trabajó. Así respondió a los señalamientos del vicepresidente de Comunicación, Jorge Rodríguez, quien le acusó de liderar la llamada Operación Gedeón.

«Me he ganado el respeto de mis compañeros (subalternos y superiores) así como afecto de las personas por ser serio y profesional. Mis acciones hablan por sí solas. No tengo mas que decir», escribió en un tuit Simonovis.

Por su parte, Bony Pertiñez, esposa de Simonovis, señaló que en los 14 años de prisión de su esposo «jamás consiguieron doblegarlo para obtener de él una declaración falsa».

Lea también: Jorge Rodríguez afirma que Iván Simonovis estaba al frente de la operación Gedeón

Me he ganado el respeto de mis compañeros (subalternos y superiores) así como afecto

de las personas por ser serio y profesional. Mis acciones hablan por sí solas. No tengo mas que decir.

— Iván Simonovis (@Simonovis) May 12, 2020