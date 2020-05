mayo 12, 2020 - 8:18 pm

La estrella estadounidense Serena Williams dice estar lista para jugar «tenis real, que es lo que mejor hago» después del parón por la pandemia del nuevo coronavirus.

«Realmente espero volver a la cancha», dijo la ganadora de 23 torneos de Grand Slam en una conversación con su hermana mayor Venus durante un entrenamiento en vivo en Instagram este martes. «Es lo que mejor hago. Me encanta jugar», señaló la menor de las Williams.

El tenis está en pausa hasta al menos mediados de julio debido al COVID-19, con Roland Garros pospuesto hasta el otoño boreal y Wimbledon cancelado por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.

Serena dijo que había visto el descanso forzado por el coronavirus como «un mal necesario».

«Sentí que mi cuerpo lo necesitaba, aunque no lo quería», subrayó la jugadora de 38 años, que ganó por última vez un título de Grand Slam en el Abierto de Australia de 2017. «Y ahora me siento mejor que nunca. Me siento más relajada, más en forma. Ahora puedo salir a jugar tenis de verdad», añadió Serena.

Su hermana mayor Venus, siete veces ganadora de torneos de Grand Slam, comenzó a publicar entrenamientos en Instagram hace ocho semanas y esta semana invitó a Serena para compartir una sesión de estiramiento inspirada en el yoga.

Serena dijo que los ejercicios, que duraron aproximadamente media hora, le sirvieron de calentamiento, a pesar de que fueron «un poco intensos». «No te lastimes haciendo esto», advirtió mientras aconsejaba: «Si tienes rodillas malas, como yo, usa una almohadilla».

