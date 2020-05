Sectores de Maracaibo quedaron otra vez SIN LUZ tras intenso «bajón» eléctrico

mayo 21, 2020 - 6:17 am

Otra noche en la que la oscuridad reinó en Maracaibo, luego de un día lleno de intensas y repetitivas fluctuaciones eléctricas, un último «bajón» dejó a varios sectores de la capital zuliana «sin luz», que aun a esta hora se encuentran «apagados».

La impotencia del día miércoles tras las reiterados fluctuaciones eléctricas, no terminó al llegar la noche, en este periodo antes de las 12am, en seguidilla se repitieron las intermitencias eléctricas amenazando con acabar los pocos equipos domésticos que quedan en los hogares.

A través de Twitter los usuarios indicaron que las fluctuaciones eléctricas fueron precedidas de explosiones, que de inmediato volvieron a teñir el cielo de azul, pero esta vez no por el derroche de los sonoros y coloridos fuegos artificiales, sino por el estallido de transformadores, sin dudar que alguna subestación fuera víctima de una intensa descarga que propiciara el estallido.

La falla eléctrica presuntamente no solo se registró en Maracaibo, según los tuiteros, la misma afectó a las ciudades de San Cristóbal, Valencia, Caracas, Barquisimeto, Coro, entre otras.

Municipios de la Costa Oriental del Lago también se vieron afectados por esta avería, de la cual se desconocen las causas.

Desde el Metro de Maracaibo enciaron una imagen del incendio de una subestación cercana, que se vio afectada por la inestabilidad eléctrica.

Hasta los momentos las autoridades en la región no han explicado el porqué de las constantes fluctuaciones en el servicio.

En Maracaibo parece que Corpoelec adelantó el cañonazo, las explosiones no son normales.

12:19 a.m | Intensos bajones eléctricos en toda la Costa Oriental del Lago. Según reportes vecinales, falló el suministro en El Venado del municipio Baralt. Por otro lado, en Maracaibo hubo diversas explosiones en postas de luz que dejó sin energía a varios sectores.

Aquí en el Manzanillo estamos rezando para que no se nos dañen mas aparatos por los bajones seguidos donde he contado hasta 8 desde las 2 pm cuando nos llegó la luz después de 5 horas y media sin el servicio.Estos bajones me han dañado 3 aires y una Computadora.Dioss hasta cuando

