Se cayó una avioneta en la Florida: Un muerto y dos heridos

mayo 12, 2020 - 5:13 pm

Una avioneta con tres personas a bordo se cayó en la Florida. Autoridades policiales reportaron que una persona murió y dos más resultaron heridos.

El suceso ocurrió este martes en horas de la mañana cerca del aeropuerto North Perry, en Miramar, estado de Florida, EEUU. La avioneta Piper PA-34 con tres pasajeros, realizaba un vuelo de entrenamiento, por lo que uno de sus pasajeros era un estudiante de aviación y un instructor avanzado.

Según lo publicado por Infobae, la academia de aviación tiene su sede en el aeropuerto de North Perry y en el aeropuerto ejecutivo de Opa-locka. El avión partió del aeropuerto North Perry y el piloto le dijo a los controladores de tráfico aéreo que estaba tratando de regresar a la terminal cuando el avión se cayó.

La aeronave cayó en plena vía publica, no se ha precisado quien es la persona muerta, en el momento del accidente uno de los pasajeros quedó atrapado entre los restos.

Durante el siniestro el tránsito en la carretera fue cerrada temporalmente, por lo que se le pidió a los conductores que busquen una ruta alternativa si viajan rumbo al área.

ATTENTION DRIVERS: PPPD and @MiramarPD are on scene with a plane crash in the area of Pembroke Road & Hiatus Road. The roadway has been temporarily closed down – please seek an alternate route if you are traveling in the area. pic.twitter.com/Ae4tKdBYk7

— Pembroke Pines PD (@PPinesPD) May 12, 2020