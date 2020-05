¿Se acuerdan de Rosalinda Serfaty? (Videos)

mayo 18, 2020 - 12:06 pm

Consulte a 3 personas antes de publicar este video

Lo pense 1000 veces,créanmelo.Me siento gorda y nunca me había mostrado con estos kilitos de mas.No hay manera de editarlos. Pero quería mostrarles que fui a caminar a la playa porque ya lo permiten en Florida. La que no permite soy YO a mostrarse como estoy ahora en la vida real,después de estar encerrada yo no sé cuanto tiempo y haciendo la tercera parte del ejercicio que hacía antes y comiendo el doble. Pero después de reflexionar que todos estamos mas o menos así y que ya habrá bastante tiempo para rebajar todo lo que nos sobra y a condicionarnos físicamente,les digo que yo JAMAS me vi con estos rollos en la cintura y tan flácida,pero estos son tiempos de #coronavirus y lo que debo de agradecer mas bien es que #estoysana !