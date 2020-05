Roland Garros solo se jugaría en septiembre con público, explicó la ministra de deportes francesa

mayo 3, 2020 - 8:10 pm

Pese al cambio de fechas que Roland Garros anunció al inicio de la emergencia sanitaria, trasladando el torneo a septiembre, su celebración no está garantizada si no puede acceder el público.

Así lo ha manifestado la ministra de deportes francesa, Roxana Maracineau, en unas declaraciones que recoge Ubitennis.

«Estos eventos requieren espectadores para la taquilla en Roland Garros y emoción en el Tour de Francia. Serán suspendidos si hay autorización para que el público se retenga», dijo, sobre el Grand Slam y sobre la gran vuelta francesa, que también cambió de fechas, llevando la ronda la gala del 29 de agosto al 20 de septiembre, pese a la prohibición de eventos con más de 5.000 personas hasta septiembre.

«Obviamente, una recuperación a mediados de junio es el escenario óptimo, pero hay otros. La reanudación de los campeonatos quizás en septiembre, incluso despejar este año para poder reanudar, en el mejor de los casos, en la próxima temporada. La prohibición de reuniones masivas podría permanecer vigente hasta nuevo aviso o hasta que encontremos una vacuna o un tratamiento», explicó. «Si no se celebran Roland Garros y el Tour de Francia, tampoco sería el fin del mundo», añadió.

