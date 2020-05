Revelan que George Floyd era actor porno

mayo 31, 2020 - 7:07 pm

Michael James Coudrey, asesor de redes sociales para personalidades públicas y políticos, aseguró que George Floyd, presuntamente asesinado por tres policías, en Minneapolis, Minesota, Estados Unidos, era actor de pornografía.

«Entra nueva información sobre George Floyd. Fue actor de pornografía», escribió Coudrey en su Twitter.

Agregó: «Él (Floyd) pasó tiempo en prisión por robo a mano armada».

Finalmente, indicó que «no murió por asfixia». A su juicio, «la causa de la muerte fue probablemente insuficiencia cardíaca».

New information coming in on George Floyd.

-He was a pornography actor

-He spend time in prison for armed robbery

-He did not die from asphyxiation, the cause of death was likely heart failure pic.twitter.com/DRyYlI4Mi9

— Michael James Coudrey (@MichaelCoudrey) May 31, 2020