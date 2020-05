Residente lo volvió a hacer: «Antes que el mundo se acabe»

mayo 15, 2020 - 12:42 am

«No volvamos a la normalidad, mejor comencemos de nuevo», propone René Pérez Joglar, «Residente», en su nuevo tema, en el que capturó 113 besos por el mundo con la participación de algunas celebridades

«Residente» no deja de sorprendernos con su inspiración profunda, con su análisis del momento, para luego expresarlo a través de su lírica sencilla, emotiva y con el corazón, que es capaz de romper las barreras creadas para enfrentar la cuarentena que se vive en todo el planeta por la pandemia del coronavirus.

René Pérez Joglar, mejor conocido Residente, vuelve con un nuevo tema a la palestra musical, esta vez «Antes que el mundo se acabe», acapara las visitas en Youtube, luego que se estrenara este jueves 14 de mayo en su plataforma y en el que recopiló 113 besos por el mundo.

En el video, con una duración de más de 7 minutos, puede verse a estrellas de la talla de Messi, Bad Bunny, Ben Affelck, Ana de Armas, Ricky Martin, Gustavo Dudamel, Óscar Jaenada, Jorge Drexler, Camilo o Zoe Saldaña dándose besos con sus parejas para ilustrar el tema del cantante puertorriqueño.

«No sé cuándo estará libre la pista

Por ahora toca abrir las ventanas y llegar hasta donde nos lleve la vista

¿Cuándo saldremos de nuevo? Eso nadie lo sabe

Mejor, por ahora nos damos un beso

Antes que el mundo se acabe»

«Con tus labios escucho las olas del mar como suenan

Y los pies se me llenan de arena desde la cuarentena

Ni la pandemia más fuerte que anda matando personas

Me separa de ti

Por eso contigo, la distancia social no funciona»