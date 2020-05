Reporte sobre el despido de Carlos González es falso, admite el propio periodista

mayo 29, 2020 - 7:10 pm

El veterano slugger venezolano Carlos González no ha sido dejado en libertad por los Marineros de Seattle, a pesar de lo dicho el jueves por un reporte de MLB Network.

Jon Heyman, el analista que dio la supuesta noticia del despido del patrullero zuliano, uno de los periodistas mejor informados en la Gran Carpa, admitió este viernes su error y pidió perdón a sus lectores por dar información errada sobre el caso.

Diversos medios de comunicación en Estados Unidos y Venezuela, incluyendo nada menos que al Seattle Post-Inteligentzer, que llegó a ser uno de los periódicos más influyentes de la ciudad occidental, se hicieron eco de lo dicho inicialmente por Heyman. También lo hizo ElEmergente.com.

Los acuáticos son la cuarta escuadra de CarGo en las Mayores en menos de dos años, contando a partir de los Rockies de Colorado, que no le ofrecieron contrato al finalizar la temporada 2018.

González fue dado de baja por los Indios de Cleveland a comienzos de 2019 y nuevamente por los Cachorros de Chicago en ese mismo torneo. En marzo, cinco semanas después de pactar con los Marineros, se publicó en Seattle que su lugar en el roster inaugural estaba más que en duda.

«Cuando firmó, las fuentes indicaron que fue añadido (a los entrenamientos primaverales) como una cortesía, una audición para alguien que buscaba lugar en los campos de la Gran Carpa”, aseveró entonces el periodista Ryan Divish, del diario Seattle Times. “Pero incluso con los recientes movimientos, no se espera que haga el club. Para los scouts rivales, su bate se ve lento y ha sufrido para producir incluso ante los pitchers derechos con rectas potentes”.

“Más aún”, agregó Divish, “González no calza en el plan de los Marineros de dar mucha acción a los jóvenes, así como tampoco cuadra en la arquitectura general de la novena. Seattle proyecta tener un roster lleno de bates zurdos, por lo que el outfielder suplente debería ser, en un mundo ideal, un toletero derecho”.

Sea que ocurrirá su salida o que se consolidará en el equipo, el caso es que al menos ahora eso no está planteado. Aquí el tuit de Heyman:

Carlos Gonzalez has not been released by the Mariners I am now told. My apologies for jumping the gun.

— Jon Heyman (@JonHeyman) May 29, 2020