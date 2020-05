¿Quién es la mamá de El Chavo? (Aquí capítulo final de la serie)

mayo 27, 2020 - 3:31 pm

El genial escritor-libretista, Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, creador de la mundialmentente apreciada serie «El Chavo del 8», no dejó cabos sueltos en su exitosa obra. Tiempo después de la fama, Chespirito escribió un libro titulado «El diario de el chavo del 8″,donde respondió a grandes preguntas y misterios de La Bonita Vecindad».

Uno de los misterios rondaba en torno a que si El Chavo tenía madre. Sobre ese sensible tema, Gómez Bolaños nos rompió el corazón a todos al contar que, en efecto, Chavo si tuvo mamá, pero, era una mujer que trabajaba mucho todos los días y lo dejaba en la guardería, una tarde, la madre no vino por El Chavito y este quedó deambulando por las calles. De ser un niño abandonado por la madre pasó a un orfanato de donde escapó.

Una señora de La vecindad, residenciada en la habitación 8 lo recogió y le dio abrigo allí, sin embargo, la señora murió y Chavo quedó a cargo de todos y viviendo en la pieza 8.

Otra pregunta que nunca tuvo respuestas en la serie fue cuál es el nombre de El Chavo. Para mantener el suspenso sobre este dato, Chespirito, construía los libretos de manera que cuando alguien le preguntaba el nombre y él se disponía a responder, lo interrumpían y quedaba la respuesta en el aire.

