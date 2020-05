¿Qué revelan los ecogramas del feto?

mayo 11, 2020 - 3:27 pm

Feto. Al convertirse en padres todo cambia, para dar prioridad a esos pequeños seres que necesitan de amor y cuidados. Se convierten en un todo en la vida de sus progenitores, muchos aseguran que hasta ese momento no se experimenta el amor puro y verdadero. Una de las mayores preocupaciones que los padres sienten gira en torno a la seguridad de sus hijos, es por eso que desde el momento de la gestación comienza un monitoreo previendo su bienestar.

Ver a un hijo por primera vez es sin duda uno de los eventos más importantes en la vida de los padres, hoy esto es posible antes del nacimiento gracias a la ecografía prenatal, examen que se recomienda realizar habitualmente cuatro veces durante el embarazo, cada una con un objetivo específico de acuerdo a la etapa de gestación. La ecografía fetal se ha transformado en una parte de rutina de la atención prenatal, esto se debe a que es un procedimiento de bajo riesgo que brinda información valiosa con relativa facilidad.

Al hablar de pruebas a realizar a la madre durante el embarazo, las ecografías son las más tópicas,pero en cada ocasión además de ser un control del bienestar del feto, nos indican algo acerca de éste. En primer lugar, nos confirman la existencia del embarazo y si éste se ha ubicado en el lugar adecuado, nos indica si existe uno o más fetos e informa de sus movimientos dentro del útero. En la Ecografía del primer trimestre, hacia las 12 semanas de gestación, se calcula con mayor fiabilidad la edad gestacional exacta, es decir, cuantas semanas van de embarazo y cuál será la fecha probable del parto, pueden detectar posibles malformaciones en el bebé, lo que indicaría más pruebas para el correcto diagnóstico, mide la cantidad de líquido amniótico, ya que, tanto por defecto, como por exceso, puede indicar que algo no va bien.

El doctor kelvin Milano obstetra y ginecólogo destaca la importancia de realizar estos exámenes “porque entregan información útil al médico tratante, ya sea confirmando que todo avanza bien o permitiendo el descubrimiento de anormalidades con lo que es posible tomar medidas oportunas y adecuadas “.

Es una técnica sencilla, inocua e indolora, no implica una radiación ni exposición, por lo que es una práctica segura tanto para la embarazada como para el bebé. Las frecuencias de ultrasonido utilizadas en las ecografías son muy bajas, por lo que no perjudican al feto. En el transcurso de la ecografía no se observa que el bebé se altere, se excite o realice movimientos bruscos, así que el teórico calor generado por los ultrasonidos no lo percibe.

“Durante la realización del proceso se recomienda disfrutar del momento, llevar ropa cómoda y evitar aplicar cremas corporales”, son algunos de los consejos ofrecidos por Yennifer Rodríguez ciudadana común, actualmente madre de dos niñas. Una buena visualización de las estructuras estudiadas dará paso a la toma de decisiones e indicara el desarrollo eficiente o no del feto, por lo tanto, es necesaria su realización durante esta etapa.Una ecografía es algo más que la primera imagen que se tendrá del bebe, permitirá vigilar la evolución del embarazo de forma satisfactoria.

Estefanía Villarroel/Pasante