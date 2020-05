¡Que qué! Mi alma y que resucitó, Juan Gabriel (Video)

Ver esta publicación en Instagram

El 2020 está de locos, pandemia, avispones asesinos, ovnis y ahora, ¿resucitó Juan Gabriel? Así lo asegura el hombre en este video que fue publicado en las redes sociales este lunes 11 de Mayo, donde dice que es el momento propicio para comunicarse con todos, ya que están en sus casas cumpliendo la cuarentena. Recordemos que Alberto Aguilera Valadez , mejor conocido como Juan Gabriel murió el 28 de agosto del 2016 en California, USA. ¿Será este el querido “Divo de México” o simplemente un estafador? #juangabriel #eldivodemexico #juangabrielestávivo #venezuela #noticiasdevenezuela #venezuelanoticias #caracasontherocks #farandula #juanga #mexico