¡Qué bella! Migbelis Castellanos se cambió el look y luce espectacular

La belleza latina 2018, Migbelis Castellanos, esta dando de qué hablar en sus redes sociales, después de mostrar el pasado jueves su nuevo cambio de look, y hace algunas semanas atrás la venezolana había mostrado su cabellera rizada y corta.

Asimismo, el ex esposo de la también zuliana Osmariel Villalobos le dejó un comentario por sus sorprendentes publicaciones en las redes sociales.

La criolla, no dudo en mostrar como luce actualmente con sus nuevas extensiones, impactando a sus fieles seguidores que hicieron diferentes comentarios a sus fotos.

Por otro lado, no perdió tiempo en postear algunas fotos sexys con su nueva cabellera, atrayendo la atención de varios amigos y colegas del medio que no dudaron en comentarle al respecto. «¿A quién le creció el cabello durante la cuarentena?», indicó la ex reina de belleza.

Era de esperarse, que su estilista y maquillador fueron de los primeros que resaltaron en los comentarios halagando la belleza de la ex miss Venezuela.

También, Clarissa Molina, gran amiga de la criolla, destacó lo mucho que le gustó el look.

Sus seguidores quedarón sorprendidos con el comentario de Juan Pablo Galavis, ex esposo de Osmariel Villalobos, que le comentó «Esas greñaaaaaaas», y varios de sus seguidores no pudieron evitar bromear sobre el asunto asegurando que al estadounidesen le gustan «las maracuchas».

