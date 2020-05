Postergan el Gran Premio de Holanda de F1 para el 2021

mayo 28, 2020 - 12:47 pm

La organización del Gran Premio de Holanda, en Zandvoort, que debía regresar al calendario este año en el Mundial de Fórmula 1 de este año, anunció que la carrera era «aplazada» a 2021 debido al coronavirus.

El Gran Premio de Holanda, en Zandvoort, que se disputó en esta ciudad entre 1948 y 1985, debía regresar este año al calendario, tras 35 años sin disputarse.

«Debido a la propagación mundial del coronavirus (Covid-19), el Gran Premio de Holanda de Fórmula 1 fue aplazado», declaró la organización.

El texto indica que, en concertación con la dirección de la Fórmula 1, la organización «tuvo que concluir que no es posible organizar una carrera con público este año».

«Por tanto, ha sido decidido aplazar definitivamente la carrera en 2021», añadió la organización del gran premio, precisando que todas las entradas vendidas seguían valiendo para el próximo año.

Ningún gran premio se ha disputado desde principios de año. La Fórmula 1 espera lanzar su temporada el 5 de julio con un gran premio en Austria a puerta cerrada y un segundo el domingo siguiente en el mismo circuito de Spielberg, también sin público, antes de dos carreras, también sin gente, en Silverstone.

