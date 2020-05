Pompeo: Con Maduro en el Poder, las necesidades de los venezolanos se descuidan

mayo 29, 2020 - 6:43 am

El secretario de Estado Mike Pompeo, respaldó a la Conferencia Internacional, la cual logró recaudar una suma millonaria para la asistencia de venezolanos.

Pompeo aseguró que cada día que el presidente Nicolás Maduro continúe en el poder, es otro día en que las necesidades del pueblo se descuidan.

The international community has again stepped up in support of Venezuelans suffering from Maduro's disregard and brutality by raising more than $600M in direct donor pledges. Every day Maduro remains in power is another day the needs of the Venezuelan people are neglected.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 28, 2020