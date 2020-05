Pompeo acusa a Irán de intentar «fomentar el terror» durante la pandemia

mayo 13, 2020 - 5:40 am

El responsable de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, acusó a Irán de «fomentar el terror» incluso durante la crisis del nuevo coronavirus que afecta seriamente a la población, en sus primeras declaraciones en Jerusalén, adonde llegó este miércoles.

«Incluso durante esta pandemia, los iraníes utilizan los recursos del régimen de los ayatolás para fomentar el terror en todo el mundo, pese a que el pueblo iraní sufre enormemente. Esto dice mucho sobre el espíritu de quienes dirigen ese país», dijo Pompeo, en una comparecencia ante la prensa junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Irán, enemigo jurado de Israel y de Estados Unidos, es el país de Oriente Medio más afectado por la pandemia, con más de 110.000 casos, según datos oficiales.

Teherán apoya además al régimen sirio de Bashar al Asad vía el Hezbolá, un movimiento chiita libanés, otro enemigo de Israel.

En las últimas tres semanas, ha habido al menos seis bombardeos atribuidos a Israel contra objetivos proiraníes en Siria.

Irán «no paró ni un minuto sus planes y acciones violentas contra los estadounidenses, israelíes y otros en la región», dijo por su parte Netanyahu, quien aseguró que quería «luchar y hacer frente» a las «agresiones de Irán en Siria» y en otras partes del mundo.

El domingo, Irán se dijo dispuesto a hacer un intercambio de prisioneros con Estados Unidos «sin condiciones previas» pese a las tensiones extremas entre los dos países, pero dijo que el balón está en el campo de Estados Unidos.

Netanyahu se felicitó además por la «fuerza de la alianza» entre Estados Unidos e Israel, y según él, la prueba es la visita de Pompeo, que realiza así su primer viaje al extranjero desde que comenzó la pandemia del nuevo coronavirus.

Glad to be in Israel to coordinate with @IsraeliPM @Netanyahu and @Gantzbe on countering two critical threats: COVID-19 and Iran. Israel and the United States will take on these challenges side-by-side. pic.twitter.com/aSrzD8MhkS

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 13, 2020