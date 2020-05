Nuevo estudio revela que ver películas de Disney mejora la calidad de vida de pacientes con cáncer

mayo 21, 2020 - 11:27 am

La investigación hecha en Austria mostró que hubo efectos positivos en la calidad de vida de los pacientes con algún tipo de cáncer ginecológico que veían estas cintas de Disney durante su tratamiento.

Para un gran número de personas, ver películas de Disney está asociado a recuerdos felices sobre la infancia, la familia, el crecimiento y, lógicamente, representa una experiencia placentera, sobre todo cuando nos referimos a los filmes más antiguos del estudio, los que han sido denominados como sus clásicos. No obstante, además de estos momentos agradables, recientemente, un grupo de investigadores austriacos descubrió que los pacientes con cáncer ginecológico que vieron estas cintas durante su tratamiento tuvieron efectos positivos en su calidad de vida, así lo reportaron en la revista médica Journal of the American Medical Association (JAMA) (vía InsidetheMagic.net).

Los filmes más antiguos de Disney se distinguen por el heroísmo que muestran, así como por las historias llenas de humor, fantasía, música y magia. Si bien la fórmula no ha cambiado mucho en estos años, esas primeras películas del estudio tienen, además, un componente que siempre resulta sumamente nostálgico y esperanzador.

Por lo anterior, los investigadores comandados por los médicos Sophie Pils, Johannes Ott y Alexander Reinthaller de la Universidad Médica de Viena decidieron utilizar para su ensayo clínico aleatorio clásicos del estudio lanzados entre 1950 y 1989, ya que querían llevar a sus pacientes a un pasado más feliz a través de los recuerdos que estos filmes pudieran traer. En su artículo lo explicaron de la siguiente manera:

“Hay cierta nostalgia por las películas de Disney, con sus personajes y canciones familiares, que pueden ayudar a aliviar el miedo al presente”

Estas cintas incluyeron a Cenicienta – 97%, La Dama y el Vagabundo – 89%, La Espada en la Piedra – 71%, Mary Poppins – 100%, El Libro de la Selva – 85%, Los Aristogatos – 66%, Robin Hood – 50% y La Sirenita – 92%.

El estudio incluyó a 56 pacientes, quienes vieron estas películas de Disney durante 6 ciclos de quimioterapia y los hallazgos sugirieron que esto se asoció con mejoras en el funcionamiento emocional, el funcionamiento social y el estado de fatiga en pacientes con cánceres ginecológicos.

Cincuenta de estos pacientes completaron el ensayo clínico de diciembre de 2017 a diciembre de 2018. Veinticinco vieron una película de Disney durante la quimioterapia, mientras que los otros veinticinco formaron parte del grupo de control y no vieron ninguna.

Antes y después de los tratamientos, se les pidió a los participantes que respondieran cuestionarios estandarizados de la Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer, por lo que así, los investigadores se dieron cuenta que quienes estuvieron expuestos a las películas de Disney finalmente se sintieron menos tensos y se preocuparon menos. Asimismo, los médicos reportaron lo siguiente:

“… condujo a menos síntomas de fatiga, como agotamiento, cansancio y frustración, por lo que los pacientes se sintieron menos indefensos”.

Finalmente, los investigadores apuntaron que estas películas mejoraron el bienestar de los pacientes porque, de manera general, duraban un tercio de sus sesiones de quimioterapia, por lo que, seguramente, los distraía. Además, explicaron que las cintas de Disney usualmente:

“cuentan historias de dificultades que se superan sin necesariamente resolverlas. Se trata más de aceptar el cambio que de superar heroicamente todas las probabilidades. La muerte y la pérdida son omnipresentes en las películas de Disney, e incluso se aplican para enseñar a los niños a sobrellevar la tragedia. Las estrategias de afrontamiento positivas conocidas, como aceptar el apoyo de amigos y seres queridos o la resolución activa de problemas, se encuentran con frecuencia en las películas [de Walt Disney]. Esto puede ser una razón para el aumento de las puntuaciones de funcionamiento social en nuestros datos”.

