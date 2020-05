Noticia al Día conversa con... ¡Súbele Gordo!

View this post on Instagram

hoy jueves 14 de mayo, a las 6:00 pm Noticia al Día se acercará más a ti en estos tiempos de cuarentena y para ello prepara una sección en vivo de entrevistas a las grandes personalidades. . Para bautizar este nuevo proyecto “Noticia al Día conversa con…” tendremos tertulia conducida por nuestro periodista Luis Fernando Herrera a través de un live de Instagram con Miguel González mejor conocido como Miguel “El Gordo” de @subelegordo. . Estaremos hablando de sus inicios, de su más reciente operación para bajar de peso y sobre todo de sus ocurrentes chistes. Recuerda que la cita será este jueves 14 de mayo a las 6:00 P.M.