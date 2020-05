Noticia al Día conversa con… Androgena

View this post on Instagram

Tiene 25 años, su nombre es Luis Miguel Morantes y desde hace dos años le dio vida a un personaje que poco a poco se ha convertido en “tendencia” tal como diría ella, Androgena. Su paso por los espectáculos ha partido desde el Stan Up Comedy, el cual ha llevado a locales nocturnos donde aseguró “darse con fuerza”. Androgena se ha convertido en la artífice de una serie de frases que calan dentro del público y que hoy forman parte de la jerga venezolana entre ellas “Mancips”, “Para complementar”, “Me veo necia”, “quedaste papelón con limón” y “Zulay con Yajaira”. Con sus 24 películas ha representado a cientos de personajes entre ellos Lady Gaga en Alejandro o Nitu Pérez Osuna, la doctora Polo de Caso Cerrado y hasta Gabriela Spanic “tipo La Usurpadora” con quien casualmente realizó alianzas para presentar un taller de actuación próximamente. Espera después de la “cuarentena inhóspita” recorrer Venezuela con su show y traspasar las fronteras hasta dónde está la diáspora o cada venezolano que está regado por el mundo. Ella simplemente es Androgena y hoy formó parte de la tercera entrega de #NoticiaAlDiaConversaCon conducido por @luisferheroch