No habrán torneos de tenis de ATP y WTA en junio

La suspensión de los torneos de tenis profesionales se prolongó hasta finales de julio debido a la pandemia del nuevo coronavirus, anunciaron este viernes las instancias dirigentes ATP (circuito masculino) y WTA (femenino), lo que parece poner ahora en riesgo la disputa de la gira norteamericana, que concluye con el Abierto de Estados Unidos.

Los circuitos estaban hasta ahora suspendidos hasta el 12 de julio, incluido. Las clasificaciones mundiales seguirán congeladas.

Para el circuito ATP, la ampliación de la suspensión afecta a los torneos de Hamburgo, Bastad, Newport, Los Cabos, Gstaad, Umag, Atlanta y Kitzbühel. En el caso de la WTA, a los Bastad, Lausana, Bucarest y Jurmala.

«Continuamos evaluando todas las posibilidades para relanzar el circuito en cuanto sea posible y hacerlo sin peligro, así como las opciones de reprogramación para más adelante en la temporada», comentó el patrón de la ATP, Andrea Gaudenzi, en el comunicado de su organización.

«Lamentamos la situación, pero continuaremos siguiendo las recomendaciones de los expertos médicos antes de retomar la competición», explica la WTA en un comunicado separado.

