Nike y Adidas rompen sus diferencias y realizan un mensaje contra el racismo

mayo 30, 2020 - 6:46 pm

La histórica pelea entre Adidas y Nike quedó por un momento en suspenso y las dos marcas deportivas más grandes del mundo terminaron compartiendo un mensaje contra el racismo.

En medio de los enfrentamientos que se viven en los Estados Unidos tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía en la ciudad de Minneapolis, Nike lanzó un aviso reclamando una participación más activa de la sociedad en el combate al racismo.

«No finjas que no hay un problema en Estados Unidos. No des la espalda al racismo. No aceptes que nos quiten vidas inocentes. No pongas más excusas. No pienses que esto no te afecta. No guardes silencio. No pienses que no se puede ser parte del cambio. Seamos todos parte del cambio», señalaba el aviso .

La campaña contra el raci smo de Nike y Adidas ha tenido buena aceptación por parte del público

El aviso logró una altísima repercusión a partir de la decisión de Adidas de hacerse eco del mensaje de su tradicional rival y empezar a difundirlo en sus redes sociales: «Juntos es como avanzamos. Juntos es como hacemos el cambio», fueron las palabras que eligió la marca alemana para plegarse al pedido de su competidor norteamericano.

Puedes leer: Grupo de encapuchados saqueó una tienda de Louis Vuitton en Portland en medio de las protestas por la muerte de George Floyd

Entre ambas cuentas –y sólo contabilizando la plataforma Twitter– acumularon casi de 150 mil reproducciones, más de 60 mil «RT» y más 800 comentarios, además de impulsar el hashtag #UntilWeAllWin (Hasta que ganemos). En el mensaje hay un guiño con el lema “Just do it” (Sólo hazlo) de Nike, que se transformó en “For once, don’t do it”(Por una vez, no lo hagas) para concientizar sobre el avance del racismo y la complicidad del silencio de quienes no lo denuncian.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Agencias