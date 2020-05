NASCAR reprograma las carreras de Chicagoland, Richmond y Sonoma

mayo 9, 2020 - 11:32 am

La organización automovilística de NASCAR anuncia la reprogramación de tres pruebas que tenía establecidas en el calendario de competición, por causa de la pandemia del coronavirus.

Las carreras en Chicagoland Speedway, Sonoma Raceway y la prueba de primavera en el Richmond Raceway están fuera del calendario para el 2020.

El anuncio de los directivos de la NASCAR se da después de que ya están programadas cuatro carreras de la Serie de la Copa para finales de este mes, que serán las que sustituyan a las eliminadas del calendario original.

La carrera de Chicagoland, programada para el 21 de junio, fue reasignada a Darlington el 17 de mayo; la de primavera de Richmond el 19 de abril será reemplazada por la carrera de Darlington, del 20 de mayo; y la carrera de Sonoma del 14 de junio es ahora la carrera de Charlotte, del 27 de mayo.

La cancelación de la carrera de Chicago es otro duro revés que sufren los trabajadores en la pista en Joliet (Illinois), donde el personal de pista sufrió esta semana una segunda ronda de despidos por NASCAR desde la pandemia del coronavirus.

El Coca-Cola 600 el 24 de mayo en Charlotte mantiene su lugar tradicional el fin de semana del Día de los Caídos.

La carrera del 17 de mayo en Darlington comenzará con un calendario de dos semanas que incluye cuatro carreras de la Copa, dos carreras de Xfinity y una carrera de Camiones. Los siete eventos están programados para Darlington o Charlotte.

Ninguno de los eventos de mayo incluirá aficionados en las carreras. «Debido a la pandemia actual, NASCAR ha enfrentado varias decisiones difíciles, incluida la reprogramación de fechas de carreras de varias pistas», informó NASCAR en un comunicado.

«Estas decisiones se tomaron luego de una colaboración exhaustiva con los funcionarios del gobierno local y estatal de todo el país, incluidas las áreas de las pistas de carreras afectadas».

El comunicado oficial muestra todo el agradecimiento a los aficionados por el apoyo que les están dando en estos momentos difíciles y confían que el regreso a la competición se haga de manera segura y positiva.

NASCAR ha dicho que todavía planea correr una temporada completa de la Serie de la Copa de 36 carreras en 2020, y ha habido un plan de calendario tentativo para junio y más allá, compuesto principalmente por pistas de carreras clásicas del sudeste que están a poca distancia de la sede de la mayoría de los equipos en el área de Charlotte.

NASCAR también informó este viernes que se anunciarían más ajustes en el calendario en un futuro próximo a medida que vaya evolucionado la pandemia del coronavirus.

