Naomi Osaka superó a Serena Williams como la atleta mejor pagada

mayo 22, 2020 - 2:15 pm

La estrella del tenis japonesa Naomi Osaka, de 22 años, se convirtió en la deportista femenina mejor pagada del mundo con 37,4 millones de dólares ingresados en los últimos 12 meses, según informó el viernes 22 de mayo la revista Forbes.

Los ingresos por premios y patrocinadores de Osaka, ganadora de dos torneos de Grand Slam, superaron en 1,4 millones de dólares a los que sumó en el último año su rival estadounidense Serena Williams.

Ambas tenistas rompieron la anterior marca de mayores ingresos en un solo año, que eran los 29,7 millones de dólares obtenidos en 2015 por su colega rusa Maria Sharapova, retirada el pasado febrero.

«Para aquellos que no pertenecen al mundo del tenis, Osaka es una cara relativamente nueva con una gran historia de fondo», dijo a Forbes David Carter, profesor de negocios deportivos de la Universidad del Sur de California.

«Combina eso con que es joven y bicultural – dos atributos que la ayudan a resonar con audiencias más jóvenes y globales – y el resultado es el surgimiento de un icono del marketing deportivo global», describió Carter.

