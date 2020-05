Murió a los 87 años, Little Richard, emblemático rockero

mayo 9, 2020 - 12:47 pm

Richard Penniman, más conocido como Little Richard, ha fallecido este sábado a los 87 años. El músico Kelvin Holly ha sido el encargado de dar la triste noticia en las redes sociales: “Descansa en paz, Richard. Mis pensamientos y oraciones están con todos mis compañeros de banda y fanáticos de todo el mundo. ¡Richard realmente era el rey!”.

Poco después, la revista Rolling Stone publicaba un artículo con el fallecimiento, explicando que, por ahora, la causa de la muerte era desconocido. Lo que es sabido es que el cantante había tenido problemas de salud durante varios años. Sufría de la cadera, aunque también pasó por un derrame cerebral y un ataque cardíaco.

https://www.lavanguardia.com/

En Wikipedia esta es su biografía:

Little Richard, nombre artístico de Richard Wayne Penniman, (Macon, Georgia, 5 de diciembre de 1932 – Nashville, Tennessee, 9 de mayo de 2020)2​3​ fue un legendario cantante, compositor y pianista afroamericano de rock and roll estadounidense. Es ampliamente considerado como uno de los pioneros más influyentes e importantes del Rock and roll y una figura influyente en la música y la cultura popular durante siete décadas.

Su trabajo más famoso data de mediados de la década de 1950, cuando su música dinámica y su carismático espectáculo sentaron las bases del rock and roll. Su música también jugó un papel clave en la formación de otros géneros musicales populares, como el soul y el funk. Penniman influyó en numerosos cantantes y músicos de todos los géneros musicales, desde el rock hasta el hip hop; su música ayudó a dar forma al ritmo y al blues para las generaciones venideras, y sus actuaciones y titulares impulsaron su carrera directamente en la mezcla de la música popular estadounidense.

Penniman ha sido honrado por muchas instituciones. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como parte de su primer grupo de miembros en 1986. También fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores. Recibió un Lifetime Achievement Award de la Recording Academy y un Lifetime Achievement Award de la Rhythm and Blues Foundation. En 2015, Penniman recibió un Premio Rhapsody & Rhythm del Museo Nacional de Música Afroamericana por su papel clave en la formación de géneros musicales populares y ayudar a poner fin a la división racial en las listas de música y en los conciertos a mediados de 1950 cambiando significativamente la cultura estadounidense. «Tutti Frutti (canción) de Little Richard (1955) fue incluida en el Registro Nacional de Grabación de la Biblioteca del Congreso en 2010, que declaró que su «vocalización única sobre el ritmo irresistible anunció una nueva era en la música».

Sus primeras grabaciones en los años 50 eran una mezcla de blues y rhythm and blues, con una fuerte influencia del gospel, pero con una habilidad tal que marcaron decididamente una nueva clase de música. Es considerado y apodado el «arquitecto» del rock and roll, aunque el color de su piel le apartara de la gloria que alcanzaron, entre otros, Elvis. También es considerado «El Predicante Rey del Rock & Roll, Rhythm & Blues y Soul».

Algunos de sus trabajos más conocidos son Tutti Frutti y Long Tall Sally.