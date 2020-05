Muere la luchadora Hana Kimura tras ser víctima de acoso masivo en redes sociales

mayo 23, 2020 - 11:11 am

La luchadora japonesa Hana Kimura falleció la madrugada de este sábado a la edad de 22 años por causas que aún no han sido confirmadas, pero se presume que su muerte derivó de presuntas autolesiones que se ocasionó luego de ser víctima de una campaña masiva de acoso en redes sociales tras su participación en un reality show.

La empresa promotora de la luchadora fue la que confirmó el deceso a través de un comunicado, en el cual se pidió respeto a la intimidad de su familia y se llamó a rezar y pedir por ellos.

«Fans de STARDOM, estamos muy apenados de reportar que nuestra Hana Kimura ha fallecido. Por favor sean respetuosos y permitan algo de tiempo para procesar las cosas y mantengan en sus pensamientos y oraciones a su familia y amigos. Apreciamos su apoyo durante este difícil momento», se lee en el mensaje de la promotora.

Antes de este desenlace, en la cuenta personal de Twitter de la luchadora se publicaron unas imágenes de presuntas lesiones autoinfligidas junto a un mensaje que puede interpretarse como una despedida.»Recibo casi 100 opiniones francas todos los días. No puedo negar que estoy herida. Estoy muerta. Gracias por darme una vida, madre. Fue una vida en la que quería ser amada. Gracias a todos los que me apoyaron. Los amo. Soy débil, lo siento. Ya no quiero ser humana. Era una vida en la que quería ser amada. Gracias a todos, los amo. Bye. Bye», se lee en la publicación, misma que fue borrada minutos después de ser difundida.

Hana Kimura, víctima de acoso en redes socialesTras encajar todas estas piezas, fanáticos de la lucha libre y medios de comunicación especializados comenzaron a concluir que la causa de la muerte, o lo que la desencadenó, fue el acoso en redes sociales del cual fue víctima Hana Kimura, luego de que participara en un programa de televisión en el cual sostuvo una confrontación con otra de las participantes, momento tras el cual comenzó a recibir toda clase de mensajes.

Cabe destacar que la luchadora ya se había hecho de un nombre en la lucha libre en el mundo, con experiencia de cinco años en el ring y giras por Europa y México a cuestas.

Stardom fans,

We are very sorry to report that our Hana Kimura has passed away.

Please be respectful and allow some time for things to process, and keep your thoughts and prayers with her family and friends.

We appreciate your support during this difficult time.

— We Are Stardom (@we_are_stardom) May 23, 2020