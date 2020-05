Monumental primera página de The New York Time : Cátedra de periodismo

mayo 24, 2020 - 11:39 am

Una forma digna de despedir a los casi 100.000 mil muertos por covid-19 en Estados Unidos, es el trabajo de portada que realizó el The New York Time. “Son una pérdida incalculable”, se puede leer en el título de su edición de hoy domingo 24 de mayo y que impacta al mundo.

Muchos la describen como dolosa, otros como un homenaje a quienes fallecieron por causa de esta enfermedad que azota al mundo, pero que llega a lo más profundo de los corazones, moviendo la fibras porque todos estas víctimas murieron solos, sin que nadie les diera el último adiós y eso lo hace más desgarrador. Esta pandemia no admite despedidas.

La portada repleta de nombres, para que nadie los olvide

The New York Time revela la lista de personas que han muerto por la COVID-19 en todo Estados Unidos con la que intenta dimensionar una pérdida incalculable para el país. Esta portada quedará para la historia de la humanidad , donde se queda plasmado el azote de un virus que no dio tregua al mundo matando a miles y llevándose por delante a pobres y ricos.

Véala aquí:

