Monitor Salud: No hay agua, jabón ni desinfectante en más de la mitad de los hospitales

Según el Monitor Salud, divulgado por el dirigente sindical Mauro Zambrano, más de la mitad de los hospitales no cuenta con agua, jabón ni desinfectante, lo cual supone una peligrosa amenaza para los trabajadores del sector salud y pacientes, durante la pandemia por covid-19.

Según el reporte correspondiente a este sábado 16 de mayo, no hay agua en 53,3% de los hospitales, no hay jabón en 86,6% de estos, y solamente uno de 15 tiene desinfectante.

Señalan que ocho de 15 centros de salud no cuentan con cloro para el aseo, y varios deben ligarlo con agua para limpiar.

Advierten además, que la escasez de guantes y mascarillas es del 40% en las instituciones de salud, por lo que en 73,3% de los hospitales deben reutilizarlos.

«Las condiciones bajo la que labora el personal de salud en Venezuela en medio de la pandemia por covid-19 son deprimentes, no solo es su salud la que está en riesgo sino la de sus familias, pacientes y compañeros. Aun así son amenazados por los directivos», dice Zambrano, sindicalista de Hospitales y Clínicas de Caracas.

Trabajadores de la salud han denunciado falta de apoyo para ejercer su labor en medio de la cuarentena declarada a mediados de marzo en el país por la llegada del coronavirus. Señalan que a las precarias condiciones en las que trabajan se suman las arbitrariedades de funcionarios de seguridad al momento de trasladarse de un lugar a otro o en algunos casos al momento de intentar surtirse de gasolina.

El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud, Pablo Zambrano, aseguró conocer casos de personal médico que pese a tener un salvoconducto que los exceptúa de las medidas de cuarentena y del racionamiento de combustible pierden horas para poder acceder al combustible, tiempo que podrían invertir en la atención de pacientes.

Material de limpieza: Agua: Sí Cloro: Sí Jabón:No Desinfectante: No

– Hospital de Lidice: No hay ni guantes ni tapabocas

Hospitales centinelas para atender casos de COVID-19.

– Hospital Algodonal: Los guantes y los tapabocas son únicamente para el personal que atiene casos de coronavirus.

Se están reusando los tapabocas:

Material de limpieza:

Agua: Sí

Cloro: No

Jabón: No

Desinfectante: No

