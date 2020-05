Mike Tyson se puso en mejor forma que Cristiano Ronaldo (Videos)

mayo 30, 2020 - 5:44 pm

Mike Tyson, con 53 años, le copia la receta de Cristiano Ronaldo para ponerse en forma, y bajar hasta 45 kilos con un tratamiento especial.

The baddest man on the planet reveló hace unos días que una dieta vegana es parte de lo que lo ha ayudado a ganar una forma física envidiable.

«Tenía presión arterial alta, estaba casi muriéndome y tenía artritis. Convertirme en vegano me ayudó a eliminar todos esos problemas de mi vida. He perdido peso. Ahora he bajado más de 45 kilos y me sento con ganas de cambiar mi vida», confesó «Iron Mike».

Sumado a la dieta vegana, la cual le ha ayudado a eliminar la artritis y la presión arterial alta, el otrora pugilista se sometió a un costoso tratamiento que han utilizado figuras como Cristiano Ronaldo y Rafael Nadal para rejuvencer.

El tratamiento costo de Mike Tyson

El medio británico The Sun develó que Tyson se sometió a un tratamiento de células madres; durante el mismo utilizan sangre que se extrae del cordón umbilical de los recién nacidos, de la médula ósea o de la grasa corporal para posteriormente inyectársela a quien se someta al procedimiento.

Mike Tyson in superb shape for 53 years old 👊🏼💥 pic.twitter.com/WCmRGb5BQj — Boxing World UK 🥊 (@BoxingWorldUk) May 25, 2020

Tyson comentó que se ha sentido diferente después del tratamiento y que lo ha ayudado a «equilibrar» su vida. «Cuando sacaron mi sangre, era roja. Cuando la volvieron a introducir, era translúcida. Casi podía ver a través de la sangre, y me la inyectaron. Y desde entonces he estado raro, me siento equilibrado ahora».

El precio del tratamiento oscila entre los cinco mil a 25 mil euros y ayuda a aumentar el flujo sanguíneo y promueve el crecimiento de tejidos. Mike

En su extensa carrera (1985-2005), Mike Tyson protagonizó 56 peleas: ganó 50 (44 por K.O, 5 por decisión y una por descalificación) y cayó en 6 (5 por K.O y una por descalificación). El ex campeón de pesos pesados volverá al ring, para realizar una pelea bénefica

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día/Agencias