Michael Jordan rechazó 100 millones de dólares por aparecer dos horas en un evento, reveló su agente

La leyenda del basquetbol, Michael Jordan es reconocido por ser muy exigente a la hora de escoger proyectos, algo de lo que habló David Falk, el exagente del seis veces campeón de la NBA, quien hace unos años le llevó una propuesta para que ganara 100 millones de dólares en dos horas, pero la rechazó.

“Le traje 100 millones de dólares y él todo lo que tenía que hacer es, además de dar su nombre y decir que le gustaba la marca, aparecer en un acto promocional durante una o dos horas. Y dijo que no”, confesó Falk en una entrevista con The Sports Junkies.

Asimismo, Falk señaló que Michael Jordan es alguien que no ‘se mueve’ por el dinero y que siempre decide en qué eventos aparecer por mucho que le estén pagando.

“Ha tenido tanto éxito que tiene la oportunidad de hacer lo que realmente le apetezca o no hacer las cosas que no quiere. Realmente admiro eso de él. Es muy, muy selectivo con las cosas en las que se involucra”, comentó el agente.

Otras ofertas millonarias rechazadas por Michael Jordan

Falk comentó también que una vez rechazó participar en un torneo de golf en Asia por siete millones. A ello sumó un ejemplo sobre el golf, el deporte con el que Jordan se divierte tras acabar su vida como jugador de baloncesto, que da una medida de sus aspiraciones económicas: «Aunque pierda 150.000 dólares en un día por jugar al golf y yo le ofreciera 150.000 el día siguiente por una aparición de cinco minutos, se reiría de mí y me diría que por qué no es 1.500.000». Falk añadió una cosa más: «Hay pocos temas por los que haya sido criticado y las apuestas han sido uno de ellos. Pero es que le encantan porque es un tipo muy competitivo».

Jordan ya era muy suyo para los contratos cuando todavía jugaba y cuando no ganaba mucho pese a que ya destacaba como miembro de los Bulls. En 1992, ya como campeón, concedió una entrevista en la afamada revista Playboy en la que reconoció que rechazó dos grandes contratos por dos razones muy curiosas: uno porque no le gustaba el nombre y otro porque se estaba quedando calvo…

«Quaker Oats vino a mí para que anunciara un producto alimenticio de Van Camp’s. Llevaba judías y carne y creo que se llamaba Beanee Weenees. ¿Habéis oído hablar de él? Hicieron alrededor de un millón de dólares de caja al año. Pero para mí… ¿Cómo puedo ponerme frente a una cámara y decir que comeré Beanee Weenees?»

«Si quería ser un hombre de negocios más duro, podría haber seguido con contratos como el de Johnson Products. Conseguí un trato con ellos de cara a uno de sus productos para el cuidado del cabello, pero empecé a perder pelo cuando todavía tenía dos o tres años más de contrato. Me salí de él. Podría haber sido más codicioso y haberles forzado a que me pagaran mientras me quedaba calvo, pero no lo hice»

Jordan lleva retirado 17 años de la NBA, pero se ha mantenido vigente aun fuera de las duelas, especialmente ahora con su documental The Last Dance. En su carrera ganó algo más de 93 millones de dólares como jugador, con un pico de 33 en la temporada 1997/98.

