Michael Jordan: Es una locura llevar los 30 equipos de la NBA a Disney

Tras la reunión de la Junta Directiva de la NBA, que reúne a los propietarios de todas las franquicias, el comisionado Adam Silver aseguró de que se trabaja para que el reinicio de los partidos sea el 31 de julio, pero aun no hay nada definido en cuanto al calendario.

A propósito de ello, Michael Jordan, como propietario de Charlotte Hornets, ha insistido en que la NBA no lleve las 30 franquicias a Disney para jugar los partidos que queden.

Michael Jordan pide retirar estos partidos de NBA en Disney

A su juicio es necesario restar del calendario los partidos que no van a influir en la clasificación. Todo esto para minimizar los riesgos de contagio. Luego de la petición de «su majestad, muchos medios han asegurado que es improbable que los 30 equipos regresen a la acción.

La NBA sigue estudiando cuál es el mejor formato de competición para decidir la temporada y es probable que el próximo jueves lo lleve a votación en la Junta de Gobernadores. Por cuestiones económicas, el comisionado Adam Silver es partidario de llevar a los 30 equipos a la burbuja de Disney World, donde todo apunta a que se disputarán los partidos. Sin embargo, otra opción es llevar sólo a 20 equipos, todos con opciones de jugar los playoffs. Ello también minimizaría el riesgo de contagio al haber menos personal.

Parece improbable que los 30 equipos regresen a la acción. Los Warriors son los únicos que no tienen opciones matemáticas de llegar a los playoffs. Y jugadores como Damian Lillard, de los Blazers, ya han advertido que si su equipo no tiene posibilidades de clasificarse para las series por el título, él no jugaría.

