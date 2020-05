Messi y Cristiano podrían enfrentarse en un partido benéfico de la FIFA

mayo 18, 2020 - 12:23 pm

La FIFA quiere organizar un partido para recaudar fondos en la lucha contra la pandemia de coronavirus, anunció este lunes la institución. En este compromiso podría aparecer figuras como Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, entre otras, para ayudar a esta noble causa.

La federación internacional ya hizo una contribución de 10 millones de dólares (9.2 millones de euros) a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ahora quiere organizar, a través de su fundación, «un partido que sirva para recaudar fondos a beneficio de una iniciativa mundial que busca acelerar el desarrollo, la producción y un acceso internacional igualitario a las tecnologías sanitarias esenciales para luchar contra el coronavirus (diagnóstico, tratamiento y vacuna)», señaló la FIFA en su comunicado.

«La Fundación FIFA involucrará no solo a la comunidad futbolística mundial, sino también a otras partes interesadas, desde organizaciones no gubernamentales hasta otras fundaciones, pasando por el sector privado y los gobiernos, a fin de garantizar que esta iniciativa sea una ayuda significativa para quienes están a la vanguardia de la investigación en la lucha contra la COVID-19», señaló Macri, Presidente Ejecutivo de la Fundación FIFA.

Ni la fecha ni el lugar de este posible partido fueron precisados. La pandemia de coronavirus deja más de 300.000 muertos en el mundo y paralizó el deporte mundial, imponiendo numerosas restricciones en los desplazamientos.

«Nos comprometemos a organizar un evento mundial para recaudar fondos, desde que la situación sanitaria lo permita, aunque tengamos que esperar algunos meses», declaró el presidente de la FIFA Gianni Infantino, citado en el comunicado.

«Varios escenarios y proyectos se están estudiando», añadió el campeón del mundo con Francia en 1998 Youri Djorkaeff, presidente de la Fundación FIFA.

Messi como Cristiano han realizado diversas donaciones a hospitales Argentina y Portugal, para lucha contra el coronavirus. El argentino como el portugués se enfrentaron en diversas ocasiones en la liga español en el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid.

